Chery намерена вывести бренд Freelander на зарубежные рынки вслед за Китаем

Китайский автопроизводитель Chery планирует вывести на европейский рынок внедорожники под маркой Freelander. Об этом сообщает Carscoops. Изначально речь шла о том, чтобы продавать автомобили только в Китае.

Первая модель — Freelander 8 — была представлена на недавно прошедшем пекинском автосалоне. В ближайшие годы планируется выпустить еще несколько моделей под этим брендом. Как заявил глава Freelander Вэнь Фэй, экспортные версии не будут простыми копиями китайских машин — для разных регионов разработают отдельные модификации.

Длина Freelander 8 составляет 5185 мм, ширина — 2050 мм, высота — 1898 мм, колесная база — 3040 мм. Автомобиль построен на архитектуре Chery iMax. Первой выйдет гибридная версия с 1,5-литровым турбодвигателем. Мощность, крутящий момент и запас хода на электротяге пока не раскрываются.

