В МВД объяснили, зачем менять номер при его утрате

В МВД рекомендовали менять автономер при утрате из-за возможных мошеннических действий
Если автомобилист потерял государственный регистрационный знак, ему необходимо получить новый с другими буквами и цифрами. Это связано с тем, что утерянный номер могут использовать в противоправных целях. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД России, отвечая на запрос агентства.

«В случае утраты государственных регистрационных знаков владельцам транспортных средств рекомендуется обратиться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции в целях получения новых государственных регистрационных знаков с другим буквенно-цифровым содержанием. При этом утраченные знаки будут включены в число разыскиваемых в связи с возможными противоправными действиями с ними», - сказали в пресс-центре.

В МВД уточнили, что если требуется изготовить новые госномера вместо пришедших в негодность, владельцам машин следует обращаться в профильную организацию. Информация об изготовителях регистрационных знаков размещена на официальном сайте Госавтоинспекции.

До этого Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки, упрощающие процесс проверки водителей на наличие опьянения. Согласно новому закону, инспекторам ГИБДД больше не потребуется оформлять ряд документов. Теперь отметку об отстранении водителя и задержании автомобиля с указанием даты и места можно будет фиксировать в других документах.

До введения данного закона в России при обнаружении водителя в состоянии опьянения необходимо было составлять от трех до пяти различных документов. Авторы поправок считают, что эта процедура избыточна и требует упрощения.

Ранее Госавтоинспекция объявила о массовых проверках водителей в регионах.

 
