Пробег 2 тысячи км: Audi A6 2015 года продают за 5 млн рублей

В продаже возникла 11-летняя Audi A6 с минимальным пробегом

Седан укомплектован 1,8-литровым бензиновым мотором на 190 л.с. в сочетании с 7-ступенчатым преселективным «роботом». Главной особенностью машины является минимальный пробег, который составляет всего 2,2 тыс. км. Соответствующее объявление опубликовано на платформе Авто.ру.

Автомобиль был выпущен в 2015 году, то есть является представителем поколения C7.

«Ежегодные ТО у официального дилера строго по регламенту, замена масла, эксплуатационных жидкостей, фильтров, свечей. Хранение на закрытой сухой парковке. Движение только до дилера и короткие поездки в сухую погоду для работы механизмов», — описывает машину продавец.

