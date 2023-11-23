«Его время ушло». Почему закрыли культовое шоу Top Gear

Британская вещательная корпорация Би-би-си объявила о закрытии автомобильного шоу Top Gear, некогда самой популярной телевизионной передачи в мире. Что случилось с шоу после ухода Джереми Кларксона, Джеймса Мэя и Ричарда Хаммонда, и почему время Top Gear прошло, в материале «Газеты.Ru».

Первый выпуск Top Gear появился на экранах в Великобритании еще в 1977 году. Передача выходила в формате телевизионного журнала, в ней рассказывалось о новинках автопрома, путешествиях на машинах и безопасности дорожного движения, а также давались советы по эксплуатации автомобилей.

В первый состав ведущих Top Gear вошла журналистка Анджела Риппон – одна из первых женщин-дикторов новостных программ на британском ТВ. В конце восьмидесятых к команде присоединился 28-летний автомобильный журналист с пышной кудрявой шевелюрой – Джереми Кларксон.

close 100% Джереми Кларксон в передаче Top Gear, 1988 год BBC

Как признавался один из продюсеров передачи, Кларксон сразу им понравился, потому что был забавным и мог рассказывать про автомобили интересно.

В 1999 году у Top Gear начали падать рейтинги – Кларксон покинул программу, а одного из ключевых ведущих обвинили в нетрезвом вождении. Через два года Би-би-си закрыла проект, основной состав команды, включая известного автогонщика Тиффа Нидла, ушел на другой телеканал и занялся программой Fifth Gear («Пятая передача» ). Джереми вместе со своим школьным товарищем Энди Уилманом, тоже увлеченным автомобилями и гонками, представил телевизионщикам из Би-би-си новую концепцию шоу, в котором оно существовало следующие 20 лет и стало известным на весь мир.

Трое хулиганов

close 100% Джеймс Мэй, Джереми Кларксон и Ричард Хаммонд, 2011 год Stephen Simpson/Global Look Press

В новом формате Top Gear обзавелся студией в ангаре на территории аэродрома Дансфолд, который был построен в годы Второй мировой войны в графстве Суррей. На взлетно-посадочных полосах организовали тестовый трек, спроектированный компанией Lotus Cars. В шоу появилось много юмора и экспериментов – в первых же сериях ведущие выясняли, через сколько мотоциклов может перепрыгнуть запущенный с трамплина двухэтажный автобус и учили пожилых женщин крутить «пончики» на спортивной Honda. Одна из рубрик была посвящена заездам приглашенных звезд на бюджетных автомобилях,

среди гостей передачи в разное время были Том Круз, Кэмерон Диаз, Мэттью Леблан и Бенедикт Камбербэтч.

В первом сезоне нового Top Gear соведущими Кларксона стали Ричард Хаммонд и Джейсон Доу. В начале нулевых Хаммонд работал на радио Би-би-си, а Доу занимался автожурналистикой в газете The Sunday Times. Причем Хаммонда могли уволить после первого сезона, признавался продюсер шоу Энди Уилман. Телекомпания провела исследование аудитории и планировала расстаться с Ричардом, но Кларксон и Уилман встали на защиту коллеги. В итоге передачу покинул Джейсон Доу, и его место занял Джеймс Мэй, который в конце девяностых уже принимал участие в съемках оригинального Top Gear.

Хаммонд получил прозвище Hamster («Хомяк») из-за сравнительно небольшого роста и отбеленных зубов – в одной из серий Ричард обыграл эту тему и попытался грызть картон. Мэя, который отличался аккуратным вождением и педантичностью, называли Captain Slow («Капитан улитка» в российском дубляже). Как рассказывал Мэй, однажды его уволили из популярного журнала Autocar за шалость: при составлении обзорного ежегодника автомобилей он от скуки составил акростих из первых букв абзацев, содержащий грубое послание начальству.

В 2012 году после выхода 18-го сезона шоу Top Gear вошел в Книгу рекордов Гиннеса,

став самой популярной телевизионной передачей в мире – ее транслировали в 212 странах. В Австралии, США, России, Южной Корее, Италии и Франции выходили свои версии Top Gear с местными ведущими.

В России британский Top Gear впервые вышел в эфир в 2004 году на телеканале НТВ и сразу обрел популярность. С развитием интернета шоу стало настолько известным в РФ, что дубляжом новых серий на пожертвования от зрителей занимались сразу нескольких любительских студий. В феврале 2012 года ведущие Top Gear провели в московском СК «Олимпийский» живое шоу с автомобильными трюками.

Ключ в юморе

close 100% Ричард Хаммонд, Джеймс Мэй и Джереми Кларксон на съемках передачи Top Gear, 2010 год BBC/Global Look Press

Секрет успеха Top Gear заключался в стремлении делать развлекательное шоу не только для знатоков и любителей автомобилей, а для всех – вплоть до домохозяек, вспоминает бывший главный редактор издания Top Gear Russia Виталий Тищенко.

«Другая составляющая успеха – уникальная троица авторов и ведущих Кларксон-Мэй-Хаммонд.

Они представляли очень разные человеческие типажи, но при этом были друзьями не только на экране: в их отношениях была «химия».

При этом они были глубокими знатоками и любителями автомобилей. А еще – большой бюджет, интересные живые трюки и очень тщательная съемка и монтаж: отношение отснятого материала к смонтированному, по словам Кларксона, превышало таковое у рекламных роликов», – рассказывает Тищенко.

Поскольку ведущие были не просто говорящими головами, а энтузиастами и талантливыми шоуменами, от зрителей в студии не было отбоя: билета на съемки шоу на пике популярности шоу в 2000-е годы надо было ждать в очереди несколько лет, вспоминает собеседник. Все снималось вживую и без наложения закадрового смеха: ведущие шутили не только друг с другом, но и с участниками шоу, говорит он.

Именно шутки стали первым слагаемым успеха этой программы – впервые в такой теме, как автомобили, кто-то решил быть несерьезным, привлекая массовую аудиторию, отмечает экс-обозреватель Top Gear Russia Алексей Жутиков, который участвовал в съемках одного из выпусков. В 2013 году он привез из России в Великобританию «ГАЗ-21» и проехался на нем по трэку вместе со Стигом.

«Ведь если вы говорите только про степень сжатия и угол развала блока, то ваша аудитория будет ограничена теми, кто понимает эти слова.

Если же вы хотите работать на по-настоящему широкую аудиторию, вам нужно говорить просто, доступно и использовать юмор.

И троица из Top Gear (вернее, четверка, – огромное значение в коллективе имел Энди Уилман) стала первыми, кто это понял», – объясняет он.

Кто такой Стиг

close 100% Гонщик Стиг BBC/Global Look Press

Четвертым участником передачи был таинственный гонщик Стиг, его звали «прирученным». Он проезжал образцовый круг по трассе на время и проводил инструктаж гостей шоу для рубрики «Звезда в бюджетном автомобиле». Образ Стига придумали Кларксон и Уилман – такое прозвище в их школе давали всем новичкам. Скрытая личность Стига считалась одной из главных интриг телевидения нулевых.

Первый Стиг, одетый в черную гоночную экипировку, участвовал только в начальных двух сезонах шоу. Британские журналисты раскрыли личность гонщика, им оказался экс-пилот «Формулы-1» Перри Маккарти. Из-за этого продюсерам в начале третьего сезона пришлось вывести Маккарти из съемок, в результате Стиг как бы утонул в результате аварии, пытаясь разогнать свой Jaguar на палубе авианосца.

Новый Стиг, одетый уже в белую экипировку, работал в передаче еще семь лет. Вопреки заблуждению, что им якобы был Михаэль Шумахер (однажды создатели шоу разыграли зрителей, облачив семикратного чемпиона «Формулы-1» в белую форму), загадочным пилотом оказался британец Бен Коллинз. Позже он выпустил автобиографию «Человек в белом костюме», раскрыв тайну Стига, Би-би-си пыталась помешать выходу книги. В различных эпизодах Top Gear, которые снимались за пределами Великобритании, фигурировали «кузены» и другие родственники Стига.

Безумные трюки

close 100% Уничтоженный пикап Toyota Hilux на передаче Top Gear BBC

Помимо красочных съемок суперкаров на гоночных трассах создатели Top Gear устраивали эксперименты – от превращения легковушек в амфибии, чтобы пересечь на них пролив Ла-Манш, до запуска автомобиля на земную орбиту и попыток «Капитана улитки» Мэя разогнаться до 407 км/ч на Bugatti Veyron. Не все из них заканчивались успешно.

В 2006 году во время съемок одного из таких сюжетов Хаммонд на автомобиле с реактивным двигателем попал в аварию на скорости 480 км/ч.

Он получил тяжелые травмы и две недели пробыл в коме.

«Первое, что я вспоминаю, когда думаю про Top Gear — это их специальные выпуски, – делится экс-обозреватель Top Gear Russia Алексей Жутиков. – Путешествие на северный магнитный полюс на Toyota Hilux, путешествия по Африке. Ну и конечно, классика – запуск в космос трехколесного Reliant Robin и тест на выживание Hilux, который на своем канале в 2022-м повторяет блогер Whistling Diesel, собирая десятки миллионов просмотров».

Поскольку у Би-би-си хватало денег, а авторам Top Gear хватало фантазии, все истории получались масштабными и запоминающимися, отмечает Виталий Тищенко.

«Помню эффектное прощание с первым, «черным» Стигом – Перри Маккарти, когда он разогнался на палубе авианосца и утонул в море.

Еще были «олимпийские» игры – автомобильный футбол на машинах Suzuki с огромным мячом, «биатлон» (Кларксон стрелял из пулемета), прыжок с трамплина-гиганта на автомобиле. И это лишь малая часть», – вспоминает собеседник.

Наследие, которое оставил Top Gear, – это достояние всего человечества, уверен бывший редактор Top Gear Russia Михаил Медведев.

«Запоминающихся эпизодов очень много. Эпическое уничтожение пикапа Toyota Hilux. Уморительное сравнение Mercedes-Benz W100 и Rolls-Royce Corniche, — перечисляет Медведев. — Сюжет о том как Кларксон приезжает в офис на микрокаре Peel P50. Сюжет о поездке в Америку. Блестящих сюжетов – множество».

Закат

close 100% Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй на шоу The Grand Tour, 2016 год Amazon/Global Look Press

В 2015 году Би-би-си отстранила Джереми Кларксона от съемок в Top Gear после скандала – британца обвинили в нападении на одного из продюсеров. Хаммонд, Мэй и Уилман уволились из передачи следом за Кларксоном. Позже все они подписали контракт со стриминговым сервисом Amazon на создание нового автомобильного шоу The Grand Tour. Формат передачи был похож на Top Gear, но студия располагалась в палатке, которую перевозили в разные локации по всему миру.

После третьего сезона от «палаточного» формата отказались, сейчас The Grand Tour выходит в виде спецвыпусков о путешествиях ведущих по разным странам по одной-две серии в год. Троица ведущих занимается и другими проектами. Мэй снимает кулинарную передачу и ведет рубрику о путешествиях, Хаммонд открыл автомастерскую по реставрации классических машин.

Что касается Кларксона, то второй сезон его документального сериала про личную ферму стал самым популярным шоу от Amazon в Великобритании.

Би-би-си перезапустила Top Gear в 2016 году с новым составом из шестерых ведущих, включая актера Мэтта Леблана, автогонщиков Сабины Шмитц и Криса Харриса, а также экс-владельца команды «Формулы-1» Эдди Джордана. Неоднозначные отзывы критиков и недовольство зрителей привело к сокращению числа первых лиц, а потом к их очередной замене: Харрис остался, к нему присоединились игрок в крикет Эндрю Флинтофф и комик Пэдди Макгиннесс.

В ноябре 2023 года Би-би-си объявила, что Top Gear не вернется в эфир в «обозримом будущем» после аварии, участником которой стал Флинтофф.

Как сообщали британские СМИ, съемки шоу приостановили в декабре 2022 года, когда крикетист получил серьезную травму на треке Top Gear. Флинтофф перевернулся на автомобиле, сломал ребра и травмировал лицо, телерадиокомпания в качестве компенсации выплатила ему £9 млн.

Время Top Gear прошло

close 100% Телеведущий Крис Эванс на шоу Top Gear, 2016 год BBC/Global Look Press

До 2002 года Top Gear был заурядной программой, успешной стала именно авторская передача, уверен Виталий Тищенко, воспроизвести этот эффект оказалось невозможно.

«После ухода легендарного состава Би-би-си не удалось собрать даже не то чтобы компетентных и веселых друзей, а просто совместимых друг с другом людей: команда развалилась через год. В последней инкарнации все было чуть лучше, но без харизмы и «химии»,

– считает он. — Главную роль сыграло то, что автомобиль в период расцвета шоу еще имел культовый статус. Им интересовались не только автовладельцы. С тех пор автомобиль стал просто средством передвижения, бытовым прибором. А ролики с обзорами и автоисториями теперь записывает целая армия блогеров, успешно конкурирующих с традиционными медиа за внимание аудитории и рекламные бюджеты.

Так что шоу Top Gear умерло еще и потому, что его время прошло. И даже постаревшие Кларксон-Мэй-Хаммонд уже не могут привлечь к себе прежнее внимание миллионов».

Когда-нибудь появится новый ведущий, новый лидер, со своим взглядом, харизмой, юмором и цинизмом, который сделает шоу, которое будут сравнивать с золотой эрой Top Gear, уверен Михаил Медведев.

«Пытаться эту эру повторить – только портить. Возможно все последующие составы Top Gear слишком сильно пытались это сделать, потому ничего и не вышло», — указывает он.