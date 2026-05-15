Видео: подросток угнал авто отца и попал под обстрел

В Ленобласти на видео попало, как школьник попал под обстрел на угнанном авто

В Ленинградской области подросток попал под обстрел на автомобиле отца. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«В Тихвинском районе ночной полицейский патруль хотел проверить документы водителя Daewoo Nexia, и как оказалось не зря. Человек за рулем проигнорировал просьбу об остановке и дал по газам. Началась погоня. Вой сирены и призывы через мегафон – тоже мимо. Сотрудникам ГАИ пришлось применить оружие – два предупредительных выстрела улетели в небо и несколько прицельных по колесам», – говорится в публикации.

По данным канала, после выстрелов водитель остановил иномарку и припарковался возле одного из домов в деревне Кривой Наволок. Сотрудники ДПС задержали нарушителя, им оказался 16-летний студент, не имеющий водительского удостоверения.

После инцидента Daewoo Nexia отправили на спецстоянку. В настоящее время правоохранители решают вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего водителя к ответственности.

Ранее автомобили с россиянам разбились в жестком ДТП и попали на видео.