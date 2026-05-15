Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Автомобили

С экраном 29 дюймов: для России подготовили новый Li L9 Livis

Li привезет в Россию новый L9 Livis, который называют «иконой будущего»
«Газета.Ru»

Во второй половине 2026 года состоится официальный запуск большого кроссовера Li L9 Livis. За приставкой Livis скрывается второе поколение модели L9. В России будет продаваться экспортная версия автомобиля, адаптированная с учетом специфики локальной инфраструктуры и особенностей использования, уточнили «Газете.Ru» в представительстве марки.

«Экспортная версия нового поколения Li Auto L9 для России будет включать: возможность регистрации мастер аккаунта по e-mail, европейский зарядный разъем CCS2; навигацию с использованием локальных карт и отображения дорожной информации в режиме реального времени; развлекательную экосистему с популярными в России стриминговыми платформами и приложениями», — уточнили в офисе компании.

Со сменой поколений машина заметно прибавила: длина 5255 мм, колёсная база 3125 мм, салон шестиместный. Главные особенности — 800-вольтовая система, активная подвеска, где каждое из четырех колес может подниматься и опускаться независимо, и полностью электроуправляемое шасси без механической связи — с автопилотом, подруливающими задними колёсами и электронными тормозами.

Под капотом — гибридная силовая установка с новой батареей на 72,7 кВт·ч, которая дает 420 км чистого электрического хода и суммарно больше 1500 км. За интеллект отвечают два собственных процессора Mach 100 суммарной мощностью 2560 TOPS — это больше, чем у любого конкурента. Цена — 560 тыс. юаней (около 6,1 млн рублей).

Ранее Hongqi анонсировал выход седана Sunflower на рынок.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!