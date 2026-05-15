С экраном 29 дюймов: для России подготовили новый Li L9 Livis

Во второй половине 2026 года состоится официальный запуск большого кроссовера Li L9 Livis. За приставкой Livis скрывается второе поколение модели L9. В России будет продаваться экспортная версия автомобиля, адаптированная с учетом специфики локальной инфраструктуры и особенностей использования, уточнили «Газете.Ru» в представительстве марки.

«Экспортная версия нового поколения Li Auto L9 для России будет включать: возможность регистрации мастер аккаунта по e-mail, европейский зарядный разъем CCS2; навигацию с использованием локальных карт и отображения дорожной информации в режиме реального времени; развлекательную экосистему с популярными в России стриминговыми платформами и приложениями», — уточнили в офисе компании.

Со сменой поколений машина заметно прибавила: длина 5255 мм, колёсная база 3125 мм, салон шестиместный. Главные особенности — 800-вольтовая система, активная подвеска, где каждое из четырех колес может подниматься и опускаться независимо, и полностью электроуправляемое шасси без механической связи — с автопилотом, подруливающими задними колёсами и электронными тормозами.

Под капотом — гибридная силовая установка с новой батареей на 72,7 кВт·ч, которая дает 420 км чистого электрического хода и суммарно больше 1500 км. За интеллект отвечают два собственных процессора Mach 100 суммарной мощностью 2560 TOPS — это больше, чем у любого конкурента. Цена — 560 тыс. юаней (около 6,1 млн рублей).

