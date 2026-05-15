Московским водителям рассказали о перекрытиях в столице

В столице 16 мая перекроют Садовое кольцо. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«С 6:30 до 12:00 в обоих направлениях будет закрыто в связи с проведением эстафеты «Садовое кольцо». С 12:50 внешняя сторона будет закрыта для движения во время проведения Московского мотофестиваля. Открытие движения будет после прохождения мотоколонны», – говорится в публикации.

По данным канала, подъезды к некоторым объектам в районе Садового кольца также будут закрыты. В Дептрансе водителям посоветовали использовать для передвижения альтернативные маршруты. Парковка на участках ограничений также будет запрещена.

Водителям рекомендовали заранее учитывать временные ограничения и планировать пути.

