В такси мало «комфорта»: автомобили Volga просят допустить к перевозке пассажиров

Автомобили возрожденной марки Volga предложили включить в перечень автомобилей, допущенных к работе в такси. С соответствующей инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров, сообщает РГ.

«Для пассажиров положительное решение Минпромторга в отношении инициативы означало бы большую вариативность в выборе такси. В текущем списке мало автомобилей в классе «комфорт» и «комфорт плюс», а Volga как раз могла бы занять эту нишу», — цитирует издание председателя объединения Илью Зотова.

Закон о локализации автомобилей, используемых в качестве такси, вступил в России в силу с 1 марта. Есть два условия внесения модели в реестр, при этом достаточно, чтобы она соответствовала только одному из них.

Во-первых, автомобиль может соответствовать требуемому уровню локализации, измеряемому в баллах. Аналогичный принцип действует при осуществлении госзакупок. Во-вторых, в список включают модели, выпускаемые по специальным инвестиционным контрактам, которые были подписаны с марта 2022 года по март 2025 года.

В реестре локализованных автомобилей такси на сегодняшний момент значатся семь моделей Lada, шесть моделей «Москвича», по три модели Evolute и Voyah, две модели Sollers, электрокроссовер UMO 5, а также три автомобиля Haval и один Tenet.

