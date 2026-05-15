«Хлынул на дорогу»: в Москве проезжую часть залило кипятком

На северо-востоке Москвы кипяток залил проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«На Бестужевых ночью кипяток хлынул на дорогу, где стояли припаркованные автомобили. Прорыв устранили, но местные жители сообщают, что частично нет воды», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что дороги полностью залило водой, при этом на проезжей части стоят машины. Получили ли припаркованные автомобили повреждения, не сообщается.

До этого в Москве автомобиль с человеком опрокинулся на проезжей части. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части лежит перевернутый Nissan Terrano: у машины полностью смят кузов, выбиты стекла. На место аварии прибыли медики, которые в настоящее время оказывают помощь пострадавшему водителю.

Авария произошла утром 15 мая. Движение в центр было затруднено на 2,3 км. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка шоссе.

