Стало известно, кто был за рулем Infinity G37, влетевшем в толпу в Москве

В Москве студент на Infinity G37 влетел в толпу людей на остановке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«За рулем Infinity G37, который сбил трех женщин на Проспекте мира, находился 21-летний студент Павел П. Сам автомобиль принадлежит его 52-летнему отцу», – говорится в публикации.

По данным канала, водитель иномарки не скрылся с места аварии. Прибывшие правоохранители выяснили, что это уже четвертое ДТП с участием автомобиля: последняя авария была в сентябре 2025 года, тогда Infinity столкнулся с Geely, никто серьезно не пострадал.

До этого стало известно, что автомобиль Infiniti на скорости въехал в остановку в центре Москвы, где в этот момент находились люди.

В результате ДТП пострадали три человека. Одному из них медики диагностировали ушиб грудной клетки, у других пострадавших — переломы ног. Медики на месте оказали первую помощь пострадавшим и госпитализировали их.

Ранее появилось видео момента ДТП на проспекте Мира в центре Москвы.

 
