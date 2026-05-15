Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Автомобили

Депутаты не разрешили регионам штрафовать водителей за среднюю скорость

Госдума РФ отклонила законопроект о возврате штрафов за среднюю скорость
Максим Блинов/РИА Новости

Депутаты Госдумы отклонили законопроект, который позволял регионам запустить эксперимент по фиксации средней скорости движения автомобилей между несколькими дорожными камерами и выносить штрафы, сообщает «Коммерсантъ». Соответствующий законопроект ранее предложила Вологодская область.

Напомним, что штрафовать за превышение средней скорости перестали в 2021 году после решения Верховного суда: там указали, что в постановлении о нарушении должно быть четко определено место и время события, а не целый участок дороги. С тех пор этот вопрос юридически не урегулирован.

Вологодская область в июле 2025 года предложила внести поправки в КоАП и провести «правовой эксперимент». По замыслу, штраф планировалось выписывать по координатам последней камеры на отрезке. Идею поддержали парламенты Астраханской области и Республики Коми.

Против возврата практики выступил депутат Никита Румянцев («ЕР»). Он пояснил, что закон вынудил бы регионы тратить деньги на установку новых комплексов. Кроме того, он нарушал бы равноправие: в одном регионе за среднюю скорость штрафовали бы, а в соседнем — нет.

В профильном комитете Госдумы по госстроительству добавили, что само понятие «средняя скорость» в Правилах дорожного движения отсутствует. Это значит, что КоАП не может устанавливать ответственность за нарушение несуществующего правила.

До этого автоюрист рассказал, что водитель в состоянии опьянения не избежит административной ответственности, даже если его Tesla движется на автопилоте.

Ранее россиянам рассказали о новых штрафах за нарушения ПДД в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!