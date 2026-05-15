Депутаты не разрешили регионам штрафовать водителей за среднюю скорость

Депутаты Госдумы отклонили законопроект, который позволял регионам запустить эксперимент по фиксации средней скорости движения автомобилей между несколькими дорожными камерами и выносить штрафы, сообщает «Коммерсантъ». Соответствующий законопроект ранее предложила Вологодская область.

Напомним, что штрафовать за превышение средней скорости перестали в 2021 году после решения Верховного суда: там указали, что в постановлении о нарушении должно быть четко определено место и время события, а не целый участок дороги. С тех пор этот вопрос юридически не урегулирован.

Вологодская область в июле 2025 года предложила внести поправки в КоАП и провести «правовой эксперимент». По замыслу, штраф планировалось выписывать по координатам последней камеры на отрезке. Идею поддержали парламенты Астраханской области и Республики Коми.

Против возврата практики выступил депутат Никита Румянцев («ЕР»). Он пояснил, что закон вынудил бы регионы тратить деньги на установку новых комплексов. Кроме того, он нарушал бы равноправие: в одном регионе за среднюю скорость штрафовали бы, а в соседнем — нет.

В профильном комитете Госдумы по госстроительству добавили, что само понятие «средняя скорость» в Правилах дорожного движения отсутствует. Это значит, что КоАП не может устанавливать ответственность за нарушение несуществующего правила.

До этого автоюрист рассказал, что водитель в состоянии опьянения не избежит административной ответственности, даже если его Tesla движется на автопилоте.

Ранее россиянам рассказали о новых штрафах за нарушения ПДД в 2026 году.