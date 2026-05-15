Россиянам рассказали об увеличении спроса на услуги шиномонтажа

Fit Service: число визитов на шиномонтаж увеличилось на 28% весной 2026 года
Спрос на услуги шиномонтажа в России в период с марта по май 2026 года увеличился на 28% по сравнению с прошлой весной. Об этом газете «Известия» сообщили в международной сети автосервисов Fit Service.

Специалисты отметили, что самый высокий спрос на «переобувку» был зафиксирован в апреле. В заказ-нарядах этого месяца количество сопутствующих сезонных услуг выросло на 33%. При смене резины россияне все чаще добавляли различные виды диагностики, такие как проверка ходовой части, мотора, кондиционера, а также комплексная проверка всего автомобиля.

По итогам весеннего сезона средний чек заказ-нарядов с услугой шиномонтажа составил около 7,3 тысяч рубля. Этот показатель оказался на 3% ниже прошлогоднего уровня. При этом чеки на услуги в марте были выше апрельских приблизительно на 16%.

Эксперты добавили, что в мае сезон спроса на услуги шиномонтажа пошел на спад. Активность водителей по-прежнему есть в Поволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Уральском и Центральном федеральных округах.

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков до этого говорил, что современные автомобили не нуждаются в особой подготовке к летнему сезону, если они находятся в исправном состоянии. Однако, по его словам, на некоторые вещи лучше обратить внимание. Следует тщательно помыть машину с наступлением теплых дней, важно очистить все полости, особенно дренажные и сливные отверстия, поскольку они могут быть забиты листьями и грязью.

