Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Россиянам рассказали, почему не надо ездить на зимней резине в теплую погоду

ako photography/Shutterstock/FOTODOM

Многие водители до сих пор считают допустимой езду на зимней резине летом. Руководитель Группы по технической поддержке клиентов, тестированию и сертификации шинной компании Ikon Tyres Александр Пархомчук рассказал журналу Motor о трех причинах, почему это не только опасно, но и невыгодно.

«Летние шины должны выдерживать широкий диапазон жарких температур, в то время как зимние шины должны быть готовы к суровым морозам. На сегодняшний день невозможно создать резиновую смесь, которая будет сохранять высокие характеристики пластичности от глубокого минуса до жары, например, от — 40 ℃ до +40 ℃», — рассказал Пархомчук.

По его словам, у водителей существует глубокое заблуждение, что летние и зимние шины отличает только наличие шипов, а значит зимние нешипованные шины вполне сойдут для использования в летний сезон. Состав резиновой смеси в летних и зимних шинах значительно различается.

Вторая опасность – аквапланирование: рисунок протектора зимних шин менее эффективно отводит воду в дождь, что может привести к резкому ухудшению управляемости и ДТП.

Третья опасность – финансовые потери: под воздействием высоких температур зимние шины изнашиваются гораздо быстрее летних, и к следующему сезону они могут прийти в негодность. Поскольку зимняя резина обычно дороже летней, попытка сэкономить на сезонной смене оборачивается еще большими расходами. Эксперт советует своевременно менять шины по сезону.

До этого сообщалось, что Москву и Подмосковье накрыл мощный снегопад с порывами ветра до 23 м/с.

По информации РИА Новости, в Москве из-за снегопада и сильного ветра уже рухнули как минимум 50 деревьев, два автомобиля получили повреждения. В Подмосковье регистрируются ДТП. Кроме того, десятки поселков остались без электроснабжения из-за обрыва проводов.

Ранее сообщалось, что Omoda выведет на российский рынок четвертую модель.

 
Теперь вы знаете
8 способов спасти деньги от инфляции. От самых верных до сомнительных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
