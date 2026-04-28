Россиянам рассказали, почему не надо ездить на зимней резине в теплую погоду

Многие водители до сих пор считают допустимой езду на зимней резине летом. Руководитель Группы по технической поддержке клиентов, тестированию и сертификации шинной компании Ikon Tyres Александр Пархомчук рассказал журналу Motor о трех причинах, почему это не только опасно, но и невыгодно.

«Летние шины должны выдерживать широкий диапазон жарких температур, в то время как зимние шины должны быть готовы к суровым морозам. На сегодняшний день невозможно создать резиновую смесь, которая будет сохранять высокие характеристики пластичности от глубокого минуса до жары, например, от — 40 ℃ до +40 ℃», — рассказал Пархомчук.

По его словам, у водителей существует глубокое заблуждение, что летние и зимние шины отличает только наличие шипов, а значит зимние нешипованные шины вполне сойдут для использования в летний сезон. Состав резиновой смеси в летних и зимних шинах значительно различается.

Вторая опасность – аквапланирование: рисунок протектора зимних шин менее эффективно отводит воду в дождь, что может привести к резкому ухудшению управляемости и ДТП.

Третья опасность – финансовые потери: под воздействием высоких температур зимние шины изнашиваются гораздо быстрее летних, и к следующему сезону они могут прийти в негодность. Поскольку зимняя резина обычно дороже летней, попытка сэкономить на сезонной смене оборачивается еще большими расходами. Эксперт советует своевременно менять шины по сезону.

