Появились подробности ДТП на проспекте Мира в Москве

Дептранс: среди пострадавших при наезде Infiniti на остановку в Москве нет детей

Среди пострадавших при наезде автомобиля на остановку на проспекте Мира в Москве детей нет. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Сегодня около 19:53 на проспекте Мира, в районе дома 48с6, произошло ДТП с участием автомобиля «Инфинити» <...> на остановке городского транспорта», — говорится в публикации.

Как рассказали в Дептрансе, по предварительной информации, водитель 2004 года рождения не справился с управлением. В результате инцидента есть пострадавшие, при этом среди них детей нет.

Уточняется, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают подробности происшествия.

До этого стало известно, что автомобиль Infiniti на скорости въехал в остановку в центре Москвы, где в этот момент находились люди.

В результате ДТП пострадали три человека. Одному из них медики диагностировали ушиб грудной клетки, у других пострадавших — переломы ног. Медики на месте оказали первую помощь пострадавшим и госпитализировали их.

Ранее появилось видео момента ДТП на проспекте Мира в центре Москвы.