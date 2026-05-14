Больше и мощнее: российский Evolute представил новый i-Sky

Evolute объяснил, чем новый i-Sky принципиально отличается от старого

Российская компания Evolute представила новое поколение среднеразмерного кроссовера i-Sky. Длина новинки составляет 4685 мм против 4565 мм у прежней генерации, а колесная база — 2775 мм вместо 2715 мм.

Если в качестве основы первому i-Sky выступал Forthing Thunder, то теперь базисом послужил Dongfeng Aeolus L7. На это отличие обратила внимание «Газета.Ru».

Новинка получила электромотор отдачей 218 л.с., хотя двигатель прежней версии выдавал 204 л.с. мощности.

Емкость литий-железо-фосфатного тягового аккумулятора составляет 62 кВт·ч. Этого запаса энергии хватает, чтобы электрокар преодолел 424 км пути по циклу WLTC.

