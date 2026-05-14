Глава «АвтоВАЗа» сменил Mercedes на Lada Aura

Президент «АвтоВАЗа» Соколов пересел на Lada Aura с Mercedes

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сменил Mercedes на Lada Aura. На это в своем Telegram-канале обратил внимание корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев.

Журналист выложил видео, на котором Соколов садится в седан Lada Aura, когда покидает съезд Союза машиностроителей РФ, проходящего в национальном центре «Россия».

В конце марта Telegram-канал «Юнашев Live» публиковал кадры, как глава «АвтоВАЗа» ездил на Mercedes.

До этого президент «АвтоВАЗа» сообщил, что этой весной компания запустит платную подписку на автомобили. Сначала будут доступны машины марки Vesta, а затем программу расширят на Largus и Granta. Подписка будет стоить порядка 40 тысяч рублей в месяц, уточнил Соколов. По его словам, это может быть особенно удобно для сегмента такси, так как сервис будет доступен и для водителей этого вида транспорта.

Ранее в Госдуме заявили, что «огромная армия чиновников» не спешит расставаться с иномарками.

 
