Россияне скучают по ушедшим из России маркам Hyundai, Kia и Toyota

Опросы, проведенные в Telegram-каналах аналитического агентства «Автостат» позволили выявить бренды, возвращения которых больше всего желают потенциальные российские покупатели. Итоги исследования опубликовал глава агентства Сергей Целиков.

Россияне больше всего желают перезапуска продаж автомобилей японской Toyota, а также корейских Hyundai и Kia — эти марки набрали по 38% голосов.

В топ ожидаемых также вошли европейские Volkswagen (34%), BMW (31%), Skoda (27%), Audi (23%), Mercedes-Benz (22%) и японская Mazda (19%).

