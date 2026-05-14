Крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

На МКАД в Москве частично перекрыли движение из-за крупной аварии

В Москве на МКАД затруднено движение из-за автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 92 км МКАД (после съезда », — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено на 7 км. В Дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Москве на МКАД мотоциклист столкнулся с машиной. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. О состоянии пострадавшего байкера не сообщается.

Ранее федеральную трассу перекрыли из-за птиц.