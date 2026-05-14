Владельцы российских авто доверяют Мясникову, Шаману и Гарику Харламову

«РОМИР» представил весенний аффинитивный индекс публичных персон среди людей, владеющих автомобилями отечественных марок. Исследование, с которым ознакомилась «Газета.Ru», показывает, какие медийные фигуры вызывают наибольшее доверие и эмоциональный отклик у данной аудитории.

Первое место в рейтинге занял Александр Мясников – потомственный врач, представитель четвертого поколения известной врачебной династии Мясниковых, являющийся специалистом по антивозрастной терапии

В тройку лидеров также вошли певец Ярослав Дронов, больше известный по псевдониму Shaman, и комик Гарик Харламов.

В топ-10 по итогам опроса были включены телеведущие Борис Корчевников, Елена Малышева, Павел Воля, Юлия Меньшова, актер Александр Петров и бизнесмен Сергей Галицкий.

До этого стало известно, что в апреле средняя стоимость подержанного отечественного автомобиля не старше 15 лет снизилась на 0,6% по сравнению с мартом и составила 729 тыс. рублей.

