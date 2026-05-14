Россиянин забил жену и вывез тело на авто

В Троицке мужчина расправился с женой и вывез ее тело в реку

В городе Троицк Челябинской области мужчина расправился с женой и увез тело на машине. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск и область».

«56-летний мужчина забил <...> свою 50-летнюю жену во время ссоры. После расправы он решил замести следы: вывез тело на машине», – говорится в публикации.

По данным канала, мужчина бросил жену в реку. О пропаже женщины сообщила ее дочь: девушка заметила, что мать не отвечает на звонки и перестала появляться на работе. Сотрудники правоохранительных органов быстро вышли на след подозреваемого и задержали мужчину. На допросе нарушитель сознался, в настоящее время он находится в следственном изоляторе.

До этого в Краснодаре отец не выжил в жестком ДТП, которое устроил его сын-школьник. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мопед с людьми выезжает на перекресток, и в этот момент в него врезается Omoda: от удара водитель и пассажир вылетают с транспорта и падают на проезжую часть.

Ранее федеральную трассу перекрыли из-за птиц.