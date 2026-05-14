Видео: отец не выжил в жестком ДТП, которое устроил его сын-школьник

В Краснодаре на видео сняли жесткое ДТП, в котором разбились отец и сын

В Краснодаре легковой автомобиль влетел в мопед с людьми на перекрестке. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Предварительно, 15-летний несовершеннолетний на мопеде Zontes проехал на красный свет. После этого транспортное средство столкнулось с автомобилем Omoda, за рулем которого находился 27-летний водитель», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как от удара водитель и пассажир мопеда вылетает с транспорта и падают на проезжую часть, при этом детали разлетаются по дороге. По данным канала, 65-летний отец подростка, пассажир мопеда, получил травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, в ДТП пострадал несовершеннолетний водитель: прибывшие медики госпитализировали школьника.

До этого в Москве на МКАД мотоциклист разбился в серьезной аварии. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент.

Ранее в Ленобласти автомобиль протаранил детский сад, и это попало на камеру.

 
