В Москве могут перекрыть МКАД

В Москве 14 мая могут временно ограничить движение на МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Сегодня в центре Москвы возможны временные локальные перекрытия. Чтобы добраться до центра, лучше воспользоваться метро — это сэкономит время. Интенсивное движение сейчас наблюдаем на Ярославском и Ленинградском шоссе по направлению в центр», – говорится в публикации.

По данным канала, днем затруднения проезда ожидают в центральной части города в пределах Садового кольца, на МКАД в районе Ленинградского шоссе и на ТТК. Сегодня на движение транспорта могут повлиять ремонтный работы на проезжей части, ДТП и локальные ограничения проезда. В Дептрансе водителям рекомендовали быть осторожными за рулем, а также заранее планировать свой маршрут.

До этого в Москве на МКАД авария с участием трех грузовиков затруднила проезд. На размещенных в сети кадрах видно, что в результате произошедшего грузовики получили повреждения.

Ранее федеральную трассу перекрыли из-за птиц.