Nissan с людьми опрокинулся в жестком ДТП с грузовиком и попал на видео

В Сибири на видео сняли последствия фатального ДТП, в котором опрокинулся Nissan

В Убинском районе Новосибирской области произошло жесткое столкновение кроссовера и грузовика. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«По информации ГАИ Новосибирской области, 51-летний водитель Nissan Qashqai, следуя из Омска в сторону Новосибирска, во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым Mercedes-Benz Actros под управлением мужчины 1975 года рождения», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения: у машины смят и полностью разбит кузов, при этом заметно, что в момент аварии Nissan перевернулся на бок.

По данным канала, в результате ДТП водитель и пассажирка кроссовера получили травмы, несовместимые с жизнью.

