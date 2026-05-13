Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Автомобили

В России рекордно снизились продажи новых китайских автомобилей

Продажи новых китайских автомобилей в России снизились на 14%
Рамиль Ситдиков

В апреле 2026 года продажи новых легковых автомобилей из Китая в России упали на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводятся в исследовании «Газпромбанк автолизинг», с которыми ознакомилось ТАСС.

«В середине весны было реализовано 47,7 тыс. машин из Поднебесной, на 6 тыс. (+14%) больше, чем в марте, но на 8 тыс. (-14%) меньше, чем год назад в апреле», - сказано в исследовании.

Доля китайских брендов на российском рынке по итогам апреля составила 41%, тогда как годом ранее она достигала 55%. В пятёрку лидеров вошли Haval (16,5 тыс.), Geely (6,8 тыс.), Changan (4,5 тыс.), Jaecoo (3,4 тыс.) и Jetour (2,9 тыс.).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что в России рекордно выросли продажи подержанных пикапов.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!