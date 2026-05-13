В России рекордно снизились продажи новых китайских автомобилей

В апреле 2026 года продажи новых легковых автомобилей из Китая в России упали на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводятся в исследовании «Газпромбанк автолизинг», с которыми ознакомилось ТАСС.

«В середине весны было реализовано 47,7 тыс. машин из Поднебесной, на 6 тыс. (+14%) больше, чем в марте, но на 8 тыс. (-14%) меньше, чем год назад в апреле», - сказано в исследовании.

Доля китайских брендов на российском рынке по итогам апреля составила 41%, тогда как годом ранее она достигала 55%. В пятёрку лидеров вошли Haval (16,5 тыс.), Geely (6,8 тыс.), Changan (4,5 тыс.), Jaecoo (3,4 тыс.) и Jetour (2,9 тыс.).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что в России рекордно выросли продажи подержанных пикапов.