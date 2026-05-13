Знаменитый автопроизводитель продал все свои автосалоны в Берлине

Bild: Mercedes-Benz распродал все свои автосалоны в столице Германии
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz продал все свои салоны в Берлине канадскому предпринимателю, главе компании Alpha Auto Group Кулдипу Биллану. Об этом, ссылаясь на источники в деловых кругах, сообщает издание Bild.

Речь идет о семи столичных автосалонах, в которых работают около 1,5 тыс. сотрудников. По имеющимся сведениям, концерн также намерен продать магазины в Гамбурге, Мюнхене и в регионе Рейн — Рур, что может оставить без работы в общей сложности 8 тыс. человек.поставить под угрозу в общей сложности 8 тыс. рабочих мест.

Сотрудникам автосалонов в Берлине прислали уведомления о сделке по электронной почте. Им предложили выбрать между денежной компенсацией и гарантией трудоустройства сроком на один год. Затем ныне действующие трудовые договоры должны быть расторгнуты и заключены новые. Однако пока неизвестно, какие зарплаты новый владелец намерен платить персоналу.

Издание отмечает, что сотрудники берлинских автосалонов Mercedes-Benz в течение двух лет пытались не допустить продажи, но их усилия не увенчались успехом.

23 декабря стало известно, что скандал с занижением вредных выбросов автомобилей в США обойдется Mercedes-Benz в $150 млн.

Ранее Mercedes-Benz получил право продавать и выпускать автомобили в России.

 
