Россиянам предложили премиальный доутильный Lync&Co за 2,4 млн рублей

Продавцы автомобилей, поставляющие технику по системе параллельного импорта, наладили поставки седанов Lync&Co 03. «Газета.Ru» уточнила у одного из параллельных импортеров, что стоимость автомобиля с учетом оплаты утильсбора, таможенных пошлин, доставки и других затрат для конечного покупателя составит 2,4 млн рублей.

Модель построена на платформе CMA, на которой также созданы Geely Preface, Geely Atlas и Geely Monjaro. При этом бренд Lync&Co, принадлежащий Geely, имеет премиальный статус, поэтому машинам этой марки полагаются, как минимум, более дорогие материалы отделки.

Базовые модификации Lynk & Co 03 оснащаются турбированным 4-цилиндровым двигателем объемом 1,5 л и мощностью 155 л.с., который известен по многим Geely. Благодаря тому, что отдача мотора менее 160 л.с., седан считается доутильным, то есть ввозится по минимальной ставке утильсбора.

В длину автомобиль достигает 4700 мм, в ширину - 1843 мм, в высоту - 1460 мм. Размерность колесной базы составяет 2730 мм.

В начальной комплектации имеются камеры кругового обзора, круиз-контроль, бесключевой доступ, панорамная крыша и отделка салона искусственной кожей. Экран медиасистемы – диагональю 15,4 дюйма.

Ранее Geely получила право продавать в России маломощный Coolray.