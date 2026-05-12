Российская марка Esteo представила свой первый внедорожник MX

Новый российский бренд Esteo представляет свою первую модель – среднеразмерный премиальный внедорожник MX, сообщает пресс-служба холдинга «АГР», продвигающая марку. Габариты новинки составляют 4775 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1725 мм в высоту при колесной базе 2800 мм.

Esteo MX оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 197 л. с., классическим восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

Производство этой модели будет организовано по методу полного цикла на заводе холдинга «АГР» в Шушарах. Выход автомобиля на российский рынок запланирован на лето 2026 года.

До этого стало известно, что компания «АГР» наладила выпуск кроссовера Tenet T4L на еще одном своем заводе - в Калуге.

В основе Tenet T4L лежит кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, но передняя часть кузова взята от Tenet T4 калужской сборки.

Ранее сообщалось, что россияне не проявили интереса к калининградскому автомобилю Eonyx.

 
