В России стартовало производство нового кроссовера Tenet T4L

Компания «АГР» наладила выпуск кроссовера Tenetl T4L на заводе в Калуге
Tenet T4L запущен в производство полного цикла на заводе холдинга «АГР» в Калуге, сообщает пресс-служба холдинга. Автомобиль комплектуется турбированным двигателем объёмом 1,5 л мощностью 147 л.с., работающим в паре с роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями.

По сравнению с моделью Tenet T4 длина T4L стала больше на 186 мм, высота — почти на 50 мм, а колесная база прибавила 40 мм. Таким образом, габаритные размеры модели составляют 4506×1828×1701 мм, колесная база — 2650 мм. Эти изменения позволили увеличить запас места для пассажиров второго ряда, а объем багажника вырос на 135 литров (до 475 литров при поднятых сиденьях второго ряда).

В основе новинки лежит кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, но передняя часть кузова взята от Tenet T4 калужской сборки.

До этого холдинг «АГР» и компания Defetoo открыли в Калуге завод по производству автомобильных двигателей. На первом этапе предприятие сможет выпускать до 150 тыс. двигателей ежегодно с последующим увеличением производительности до 300 тыс. единиц. Проект рассматривается как важный этап локализации производства автомобилей в регионе.

Завод уже приступил к серийному выпуску продукции и в перспективе станет базой для обеспечения двигателями всех моделей автомобилей, производимых на совместных площадках партнеров в России.

По данным пресс-службы «АГР», завод будет выпускать турбированные двигатели объемом 1,5 л (147 л. с.), 1,6 л (150 и 197 л. с.) и 2,0 л (197-249 л. с.). На предприятии создано около 500 рабочих мест.

