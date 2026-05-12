В Пермском крае перевернулся школьный автобус

МВД: водительница пострадала при опрокидывании школьного автобуса в Березниках
В Березниках школьный автобус съехал с дороги и опрокинулся, в результате чего пострадала водительница. Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по Пермскому краю.

По предварительным данным полиции, авария произошла около 06:55 по местному времени на улице Миндовского. Автобусом управляла 39-летняя женщина.

В МВД сообщили, что после съезда с дороги транспортное средство перевернулось. Водителю оказали медицинскую помощь, сам автобус получил механические повреждения.

В полиции уточнили, что в момент аварии пассажиров в салоне не было. После происшествия сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Подобный инцидент случился в Омской области, где школьный автобус столкнулся с большегрузным автомобилем. В момент аварии на автодороге Тюмень — Омск в салоне автобуса находились восемь детей, один из них получил несовместимые с жизнью травмы. По данным регионального министерства здравоохранения, еще девять человек пострадали.

Ранее мотоциклист оказался в больнице после ДТП с легковушкой в Петербурге.

 
