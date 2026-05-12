Названы 10 семейных кроссоверов, которые никогда не ломаются

Chevrolet Blazer, Kia Telluride и Hyundai Palisade признаны самыми надежными семейными кроссоверами. Об этом сообщает Motor со ссылкой на портал Topspeed. При составлении списка журналисты использовали данные J.D. Power по качеству и надежности, оценки RepairPal по стоимости обслуживания, а также статистику отзывных кампаний от американской Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA).

Лучший результат — 85 баллов из 100 — показал Chevrolet Blazer, который вдобавок оказался одним из самых экономичных в обслуживании. Кроме того, в отношении модели не было ни одной отзывной кампании.

Второе место с таким же количеством баллов занял Kia Telluride, который уже лишился большинства «детских болезней». Третью строчку рейтинга занял Hyundai Palisade (84 балла): несмотря на то что это первый год нового поколения модели, специалисты прогнозируют высокий уровень надежности благодаря проверенным силовым агрегатам, но кроссовер фигурирует трех отзывных кампаниях.

В пятерку лидеров также вошли Nissan Pathfinder (84 балла), чья надежность повысилась после замены вариатора на классический «автомат» в 2022 году, и Chevrolet Traverse (83 балла), переживший обновление в 2024 году.

На шестом месте расположился Dodge Durango (83 балла) — его текущее поколение выпускается уже 15 лет, все недостатки устранены, но затраты на десять лет владения оказались самыми высокими в рейтинге. Далее следуют Toyota Grand Highlander с 82 баллами и двумя отзывами, Honda Passport (82 балла) — самый дешёвый в годовом обслуживании в этом списке, Toyota Highlander (82 балла) с четвертьвековой историей надёжности и замыкает десятку Subaru Outback (81 балл).

