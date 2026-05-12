Цены на новые легковые автомобили в России изменили 22 бренда

В России цены на новые легковые автомобили изменили 22 бренда
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

К началу мая 22 бренда изменили цены на новые легковые автомобили в России, подсчитали эксперты Telegram-канала «Китайские автомобили» при мониторинге официальных прайс-листов.

Как и в марте, скидки появлялись нечасто и в основном касались машин 2024–2025 годов, которых становится всё меньше. Например, скидки получили кроссоверы Changan и седан Chery Arrizo 8. Рекордсменами стали гибридные минивэны Voyah Dream: прямая скидка на них достигла 1,375 млн рублей, отмечает канал.

Доля автомобилей 2026 года выпуска и обновлённых модификаций (особенно у Haval) в прайс-листах растет. Цены на свежие экземпляры ожидаемо выше прошлогодних, но есть исключения: прямые скидки получили GAC GS4 и Jetour X70+ 2026 года выпуска.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что в России рекордно выросли продажи подержанных пикапов.

 
