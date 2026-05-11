Фуры с узбекскими пчелами-нелегалами пропали в России

SHOT: еще две фуры с узбекскими пчелами-нелегалами скрылись в России

В России пропали фуры с узбекскими пчелами-нелегалами, сейчас их местонахождение неизвестно. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Два большегруза с насекомыми из Узбекистана въехали через пункт пропуска в Челябинской области. Но водители не доставили пчел в карантинную зону. Санитарный контроль насекомых — обязательная процедура для безопасности. Где находятся фуры с пчелами — неизвестно. В соседней Оренбургской области сейчас проходят проверки», – говорится в публикации.

По данным канала, основные причины нелегального завоза пчел из Средней Азии — экономия и сезонность. Узбекские пчелопакеты стоят существенно меньше отечественных. Кроме того, в теплых условиях южного региона насекомые уже активно работают и производят мед, тогда как российские пчелы находятся в фазе пробуждения.

10 мая стало известно о пропаже в России одной фуры с 1728 пчелами из Узбекистана, которые не прошли обязательный карантин.

