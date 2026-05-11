Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Автомобили

Фуры с узбекскими пчелами-нелегалами пропали в России

SHOT: еще две фуры с узбекскими пчелами-нелегалами скрылись в России
Heidi and Hans-Juergen Koch/Minden Pictures

В России пропали фуры с узбекскими пчелами-нелегалами, сейчас их местонахождение неизвестно. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Два большегруза с насекомыми из Узбекистана въехали через пункт пропуска в Челябинской области. Но водители не доставили пчел в карантинную зону. Санитарный контроль насекомых — обязательная процедура для безопасности. Где находятся фуры с пчелами — неизвестно. В соседней Оренбургской области сейчас проходят проверки», – говорится в публикации.

По данным канала, основные причины нелегального завоза пчел из Средней Азии — экономия и сезонность. Узбекские пчелопакеты стоят существенно меньше отечественных. Кроме того, в теплых условиях южного региона насекомые уже активно работают и производят мед, тогда как российские пчелы находятся в фазе пробуждения.

10 мая стало известно о пропаже в России одной фуры с 1728 пчелами из Узбекистана, которые не прошли обязательный карантин.

Ранее уснувший водитель устроил фатальное ДТП на трассе М-12.

 
Теперь вы знаете
Аллергия или ОРВИ? Как понять истинную причину насморка весной и летом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!