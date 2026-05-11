Последние секунды жизни пенсионерки, которую раздавил мусоровоз, попали на видео

В Санкт-Петербурге мусоровоз задавил 88-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Все случилось накануне утром — 63-летний водитель «Джака» сдавал назад, но не убедился в безопасности маневра. В этот момент прямо за машиной была пожилая женщина», – говорится в публикации.

По данным канала, пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД.

До этого на Привольной улице в Москве (район Жулебино) автомобиль опрокинулся и врезался в опору путепровода. По предварительной информации, за рулем находился пенсионер. В результате ДТП один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. На кадрах с моментом аварии видно, что автомобиль Volkswagen Caddy красного цвета упал на крышу под путепроводом, в районе места для разворота. В скольжении он задел минимум одну из опор моста.

Ранее несколько бригад скорой прибыли на МКАД к месту жесткого ДТП.