Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Автомобили

Россиянам напомнили, что нельзя писать в водительских правах

МВД: лишние отметки могут сделать водительские права недействительными
igorykor/Shutterstock/FOTODOM

Министерство внутренних дел России предупредило, что в российские водительские удостоверения нельзя вносить отметки, которые не предусмотрены официальными требованиями. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.

В МВД пояснили, что водительские права оформляются строго по приказу министерства. Любые дополнительные отметки, из-за которых документ может стать недействительным, не допускаются.

В ведомстве уточнили, что в разделе 14 водительского удостоверения указываются общие ограничения, распространяющиеся на все категории и подкатегории транспорта, сведения о водительском стаже, а также информация о владельце документа.

Там же в закодированном виде фиксируются медицинские ограничения, связанные с управлением транспортом.

Ограничения, касающиеся отдельных категорий и подкатегорий транспортных средств, вносятся в раздел 12.

В МВД также напомнили, что требования к оформлению водительских удостоверений регулируются приказом «О введении в действие водительского удостоверения». Документ предусматривает специальные элементы защиты, включая фоновую сетку, которые помогают предотвратить подделку и позволяют проверить подлинность прав.

Ранее МВД предупреждало о штрафах до 15 тысяч рублей за просроченные водительские права.

 
Теперь вы знаете
Аллергия или ОРВИ? Как понять истинную причину насморка весной и летом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!