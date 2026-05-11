Россиянам напомнили, что нельзя писать в водительских правах

Министерство внутренних дел России предупредило, что в российские водительские удостоверения нельзя вносить отметки, которые не предусмотрены официальными требованиями. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.

В МВД пояснили, что водительские права оформляются строго по приказу министерства. Любые дополнительные отметки, из-за которых документ может стать недействительным, не допускаются.

В ведомстве уточнили, что в разделе 14 водительского удостоверения указываются общие ограничения, распространяющиеся на все категории и подкатегории транспорта, сведения о водительском стаже, а также информация о владельце документа.

Там же в закодированном виде фиксируются медицинские ограничения, связанные с управлением транспортом.

Ограничения, касающиеся отдельных категорий и подкатегорий транспортных средств, вносятся в раздел 12.

В МВД также напомнили, что требования к оформлению водительских удостоверений регулируются приказом «О введении в действие водительского удостоверения». Документ предусматривает специальные элементы защиты, включая фоновую сетку, которые помогают предотвратить подделку и позволяют проверить подлинность прав.

Ранее МВД предупреждало о штрафах до 15 тысяч рублей за просроченные водительские права.