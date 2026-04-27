Россиянам напомнили о штрафах за просроченные водительские права

Водители в России обязаны менять водительское удостоверение в ряде случаев, включая изменение персональных данных или состояния здоровья. В противном случае при управлении автомобилем им может грозить штраф до 15 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

В ведомстве пояснили, что обязательная замена прав требуется при истечении срока их действия, изменении персональных данных владельца, а также если удостоверение пришло в негодность из-за износа или повреждений и содержащиеся в нем сведения невозможно определить визуально.

Кроме того, права подлежат замене при утрате или хищении документа, а также при подтверждении изменений в состоянии здоровья водителя, включая ранее не выявленные медицинские противопоказания к управлению транспортом. В МВД подчеркнули, что управление автомобилем с просроченным удостоверением влечет ответственность, установленную КоАП РФ.

Согласно пункту 1 статьи 12.7 КоАП РФ, за управление транспортным средством без права управления предусмотрен штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. При этом автомобиль может быть помещен на специализированную стоянку, а водитель — отстранен от управления.

В ведомстве уточнили, что если гражданин не управлял транспортным средством после истечения срока действия водительского удостоверения, ответственность за это не наступает.

Ранее россиянам напомнили, что с 1 февраля стали недействительными водительские права, срок действия которых истек начиная с 1 февраля 2023 года и которые были автоматически продлены.