Россиянам напомнили о штрафах за просроченные водительские права

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

МВД: за езду с просроченными правами грозит штраф до 15 тыс. рублей
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Водители в России обязаны менять водительское удостоверение в ряде случаев, включая изменение персональных данных или состояния здоровья. В противном случае при управлении автомобилем им может грозить штраф до 15 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

В ведомстве пояснили, что обязательная замена прав требуется при истечении срока их действия, изменении персональных данных владельца, а также если удостоверение пришло в негодность из-за износа или повреждений и содержащиеся в нем сведения невозможно определить визуально.

Кроме того, права подлежат замене при утрате или хищении документа, а также при подтверждении изменений в состоянии здоровья водителя, включая ранее не выявленные медицинские противопоказания к управлению транспортом. В МВД подчеркнули, что управление автомобилем с просроченным удостоверением влечет ответственность, установленную КоАП РФ.

Согласно пункту 1 статьи 12.7 КоАП РФ, за управление транспортным средством без права управления предусмотрен штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. При этом автомобиль может быть помещен на специализированную стоянку, а водитель — отстранен от управления.

В ведомстве уточнили, что если гражданин не управлял транспортным средством после истечения срока действия водительского удостоверения, ответственность за это не наступает.

Ранее россиянам напомнили, что с 1 февраля стали недействительными водительские права, срок действия которых истек начиная с 1 февраля 2023 года и которые были автоматически продлены.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!