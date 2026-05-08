Видео: в Петербурге автобус с людьми протаранил алкомаркет

112: петербургский автобус въехал в витрину алкомаркета

В Выборгском районе Санкт-Петербурга автобус с пассажирами влетел в здание. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Общественный транспорт потерял управление и врезался прямо в здание магазина «Градусы» на Скобелевском проспекте. Травмы при аварии получила пожилая пассажирка автобуса, у нее остался синяк от удара», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автобус съезжает с проезжей части и врезается в здание.

До этого в Томске на Иркутском тракте легковой автомобиль попал в серьезное ДТП с фурой. На опубликованных в сети кадрах видно, что в момент аварии детали разлетелись по проезжей части. На место ДТП прибыли оперативные службы города. О состоянии пострадавших не сообщается.

Кроме того, в Самарской области байкер снял на видео последние секунды своей жизни. На кадрах видно, как водитель мотоцикла Honda начинает обгон, выезжает на встречную полосу, резко ускоряется и врезается в Lada, которая поворачивала налево с попутной полосы. На этом видео обрывается.

Ранее в Москве перекрыли дороги из-за пожара в историческом здании XX века.

 
