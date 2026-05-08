Видео: в Петербурге автобус с людьми протаранил алкомаркет

В Выборгском районе Санкт-Петербурга автобус с пассажирами влетел в здание. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Общественный транспорт потерял управление и врезался прямо в здание магазина «Градусы» на Скобелевском проспекте. Травмы при аварии получила пожилая пассажирка автобуса, у нее остался синяк от удара», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автобус съезжает с проезжей части и врезается в здание.

