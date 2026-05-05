Крупный хищник выбежал на дорогу во время охоты и попал на видео

В Хабаровском крае тигр выбежал на проезжую часть перед автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал «Amur Mash».

«Водитель ехал по дороге к озеру Благодатное. Сначала на трассе показался пятнистый олень, а спустя несколько секунд появился полосатый хищник — пробежал примерно в 15 метрах от машины», – говорится в публикации.

Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как тигр медленно переходит проезжую часть и скрывается в лесу.

