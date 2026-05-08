Афроамериканка отказалась от услуг слесаря, увидев флаг Конфедерации на его машине

В США афроамериканка отказалась от услуг слесаря из-за флага Конфедерации на его автомобиле. Об этом сообщает Reddit.

«Здравствуйте! Я должна извиниться, я знаю, что вы со своей командой приехали издалека. Я буду честна по поводу вашего флага. Продолжайте верить в то, во что вы хотите верить, но я не заплачу вашему сервису за ваши услуги. Спасибо, и всего доброго!» — сказала женщина.

На размещенных в сети кадрах видно, что после диалога с американкой мужчины садятся в черный автомобиль и уезжают.

