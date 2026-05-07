Водительница Uber показывала голые части тела клиентам и получала больше денег

Американская курьерша Джейд Феникс повысила свой заработок после того, как стала фотографировать свои ноги вместе с доставленным заказом. Об этом сообщает Yahoo.

Американка, работающая в сервисе доставки еды Uber Eats, придумала способ повысить свой заработок. Вместо стандартных снимков оставленного у двери пакета она начала фотографировать свои ноги в босоножках и с накрашенными ногтями. На фото видно, что она стоит рядом с доставленным заказом.

После таких фото клиенты начали оставлять девушке чаевые. Американка рассказала свою историю в социальных сетях и стала популярной. Пост собрал 70 тысяч лайков, а другие курьеры начали также экспериментировать с фотографиями, чтобы повысить свой доход.

До этого участник массового дорожно-транспортного происшествия в Тулуне пытался притвориться иностранным гражданином, чтобы избежать ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Новосибирской области автомобиль влетел в магазин пельменей.