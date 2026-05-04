В Новосибирской области автомобиль влетел в магазин пельменей

Водитель во время дрифта врезался в магазин пельменей в Новосибирской области

Легковой автомобиль ВАЗ-2107 врезался в магазин пельменей в Новосибирской области. Об этом сообщил Telegram-канал «НГС — новости Новосибирска».

Авария произошла вечером 2 мая в поселке Октябрьский на территории Мошковского района. Водитель машины не справился с управлением во время дрифта, в результате чего транспортное средство въехало в здание торговой точки «Мясо и пельмени» на улице Совхозная.

«Ущерб оценили на 150 тыс. рублей. Водитель сразу признал вину и все возместил», — говорится в материале.

Из него следует, что у автомобиля заклинило руль. Всего в машине находились четыре человека — водитель, две девушки и еще один молодой человек. Никто из них не пострадал. Признаков алкогольного опьянения у мужчины, находившегося за рулем, не выявили.

Фотографии с места происшествия на странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовало Агентство безопасности «Гвардия». На кадрах видно, что в результате ДТП в здании оказалась выбита стеклянная дверь. В посте уточняется, что водитель возместил причиненный ущерб в присутствии прибывших к торговой точке бойцов ГБР-85 «Гвардии».

Ранее в Свердловской области рейсовый автобус врезался в жилой дом.