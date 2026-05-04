Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

В Новосибирской области автомобиль влетел в магазин пельменей

Водитель во время дрифта врезался в магазин пельменей в Новосибирской области
Агентство безопасности ГВАРДИЯ/VK

Легковой автомобиль ВАЗ-2107 врезался в магазин пельменей в Новосибирской области. Об этом сообщил Telegram-канал «НГС — новости Новосибирска».

Авария произошла вечером 2 мая в поселке Октябрьский на территории Мошковского района. Водитель машины не справился с управлением во время дрифта, в результате чего транспортное средство въехало в здание торговой точки «Мясо и пельмени» на улице Совхозная.

«Ущерб оценили на 150 тыс. рублей. Водитель сразу признал вину и все возместил», — говорится в материале.

Из него следует, что у автомобиля заклинило руль. Всего в машине находились четыре человека — водитель, две девушки и еще один молодой человек. Никто из них не пострадал. Признаков алкогольного опьянения у мужчины, находившегося за рулем, не выявили.

Фотографии с места происшествия на странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовало Агентство безопасности «Гвардия». На кадрах видно, что в результате ДТП в здании оказалась выбита стеклянная дверь. В посте уточняется, что водитель возместил причиненный ущерб в присутствии прибывших к торговой точке бойцов ГБР-85 «Гвардии».

Ранее в Свердловской области рейсовый автобус врезался в жилой дом.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!