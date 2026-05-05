КамАЗ взялся за модернизацию бронетранспортеров для СВО

КамАЗ выпустит первую партию новых БТР в 2027 году на замену устаревшим
Максим Богодвид/РИА Новости

«КамАЗ» намерен выпустить опытно-промышленную партию новых бронетранспортеров в 2027 году. Об этом сообщил глава концерна Сергей Когогин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Кремль.

«У нас БТР устаревший, нет полноценного. Наша компания взялась сделать самостоятельно. В этом году мы поднимем эту машину, начнём испытания, чтобы в следующем году выпустить опытно-промышленную партию», — заявил глава «КамАЗа».

Когогин подчеркнул, что все машины военной линейки, производимых концерном, создавали вместе с офицерами Сил специальных операций РФ.

По его информации, концерн за несколько лет перестроился, разработал более 20 моделей военных автомобилей и теперь производит 3800 единиц специального военного транспорта в год.

Владимир Путин в ходе беседы с Коготиным отметил, что «Камаз» проходит «неприятные времена», но справляется с ними.

