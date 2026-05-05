Названы 6 причин выхода из строя автомобильного аккумулятора

Критическая разрядка при длительном простое автомобиля и осыпание пластин от вибрации — главные причины выхода аккумуляторной батареи (АКБ) из строя, сообщил Motor заместитель гендиректора «Автодома» Роман Тимашов.

«Сильная разрядка батареи при длительном хранении разрушает пластины. АКБ перестает держать заряд. Когда аккумулятор плохо закреплен и подвергается ударам пластины осыпаются из-за вибрации», — сказал Тимашов.

Второй по частоте причиной он назвал плохое крепление батареи: когда аккумулятор болтается под капотом и постоянно трясется, пластины постепенно разрушаются от вибрации.

Также проблемой может стать даже небольшое повреждение корпуса — от протирания или трещины. Вытекший электролит способен испортить лакокрасочное покрытие и нарушить работу проводки. Особенно чувствительны аккумуляторы к низким температурам. Если на улице мороз, а батарея слабо заряжена, электролит внутри может замерзнуть: жидкость расширяется, и лед деформирует пластины и корпус. «После такого аккумулятор уже не восстановить — остается только сдать на утилизацию», — пояснил Тимашов.

Среди неполадок, которые сокращают ресурс батареи, также значится неисправный генератор. Вреден как постоянный недозаряд (аккумулятор не набирает полную емкость), так и перезаряд — в обоих случаях электролит выкипает, а пластины теряют структуру. Еще один скрытый фактор — утечка тока в бортовой сети из-за старой проводки или некачественно установленного дополнительного оборудования. И наконец, внутренние дефекты самой АКБ (осыпание активной массы пластин или короткое замыкание) тоже могут привести к тому, что батарея перестанет работать.

Эксперт напомнил: хотя гарантийный срок службы аккумулятора составляет от одного до трех лет в зависимости от типа и производителя, при аккуратном использовании батареи спокойно служат от 5 до 8 лет. Всё зависит от того, как за ней ухаживают и насколько исправна электрооборудование автомобиля.

