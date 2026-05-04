Эксперты объяснили, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на российский авторынок

Блокада Ормузского пролива, которая привела к резкому росту цен на энергоносители, повышает вероятность существенного увеличения доходов российского бюджета, что может положительным образом сказаться на отечественном авторынке. Такое мнение в ходе организованного «Ридусом» круглого стола «Российский авторынок‑2026: дно кризиса пройдено?» высказал эксперт по автомобильному рынку Максим Железняк.

«У государства будет больше денег. <...> До конфликта в Иране я бы сказал, что в 2025 году рынок будет меньше. А сейчас у меня есть осторожная надежда, что во второй половине года, эти факторы начнут приносить какой-то позитивный эффект», — сказал Железняк.

Директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяна Арабаджи в свою очередь отметила, что если часть дополнительных бюджетных средств будет направлена в инфраструктурные проекты, это повысит спрос на тяжелую технику.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков до этого сообщил, что продажи новых легковых автомобилей на российском рынке в последнюю неделю марта стали рекордными.

По его словам, за этот период было реализовано 28,6 тыс. единиц, что на 19% больше, чем неделей ранее и на 36,5% превышает показатель аналогичной недели 2025 года.

