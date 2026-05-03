Байкер ногой разбил автомобиль с людьми, и это попало на видео

В Иркутском области байкер ногой разбил автомобиль с людьми. Об этом сообщает Babr Mash.

«Это случилось на Байкальской. По словам 33-летнего байкера, во время поездки с женой их подрезали, а затем разбили сзади. Мужчина вышел из себя. Выяснилось, что водительских прав у него нет, ловили пьяным», – говорится в публикации.

Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчина подходит в автомобилю и одним ударом разбивает лобовое стекло. По данным канала, правоохранители задержали нарушителя. Суд назначил двое суток ареста и штраф в размере 15 тыс. рублей.

