Байкер ногой разбил автомобиль с людьми, и это попало на видео

Mash: разъяренный мотоциклист разбил ногами лобовое стекло авто в Приангарье

В Иркутском области байкер ногой разбил автомобиль с людьми. Об этом сообщает Babr Mash.

«Это случилось на Байкальской. По словам 33-летнего байкера, во время поездки с женой их подрезали, а затем разбили сзади. Мужчина вышел из себя. Выяснилось, что водительских прав у него нет, ловили пьяным», – говорится в публикации.

Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчина подходит в автомобилю и одним ударом разбивает лобовое стекло. По данным канала, правоохранители задержали нарушителя. Суд назначил двое суток ареста и штраф в размере 15 тыс. рублей.

До этого россиянин изрезал ножом пассажира трамвая, и это попало на видео. Камера, установленная в общественном транспорте, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент конфликта мужчина ранит ножом своего оппонента, который падает на пол. Мужчина смог выползти на улицу, после чего прохожие вызвали на место медиков. Прибывшие фельдшеры оказали первую помощь и спасли жизнь человеку.

Ранее неизвестный обстрелял автомобиль с россиянами.

 
