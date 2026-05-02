Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Румынские автокомпании готовы производить военную технику по программе SAFE

Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

Некоторые румынские автомобильные компании проявляют интерес к производству военной техники в рамках реализации европейской программы SAFE. Об этом сообщил премьер-министр республики Илие Боложан, пишет РИА Новости.

«У нас есть компании из автомобильной промышленности, которые переориентируются на производство военной техники. Нужно производить вооружение, чтобы создавались рабочие места и наша оборонная промышленность также вошла в цепочки создания стоимости европейской оборонной промышленности», — отметил Боложан.

Он добавил, что данная инициатива обсуждается в контексте переговоров с европейскими партнерами по программе SAFE. Эта программа предполагает, что не менее половины военной техники, которую Румыния собирается приобретать у европейских оборонных производителей, будет производиться на территории страны.

16 января Европейская комиссия дала одобрение оборонным планам восьми стран-членов ЕС, предоставив финансирование в рамках программы SAFE, направленной на перевооружение. Румыния получит €16,6 млрд, которые будут преимущественно инвестированы в модернизацию вооруженных сил. В рамках реализации программы министерство обороны Румынии планирует инициировать 21 закупочную программу, десять из которых будут осуществлены в сотрудничестве с другими европейскими государствами.

Ранее ЕС выделил €35 млн на тестирование своего вооружения на украинском фронте.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!