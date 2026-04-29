ЕС выделил €35 млн на тестирование своего вооружения на украинском фронте

Еврокомиссия запустила новую испытательную платформу BraveTechEU с бюджетом €35 млн для оценки военных технологий в реальных боевых условиях совместно с Украиной для ускоренного внедрения инноваций в ее оборонную промышленность. Об этом сообщается в коммюнике ЕК.

Первые мероприятия по отбору вооружений для тестирования запланированы на июнь, за ними последуют начальные полевые испытания и оценочные кампании осенью 2026 года в тесном сотрудничестве с Украиной.

В коммюнике поясняется, что новый этап BraveTechEU следует за первым этапом, который был поручен консорциуму компаний Civitta, Starburst Accelerator и Darkstar. Этот консорциум уже выявил и отобрал наиболее перспективные решения среди новаторов со всей Европы.

«Новая запущенная испытательная платформа теперь позволит провести эти технологии через строгие испытания, моделирующие конкретные оперативные условия», — говорится в документе Еврокомиссии.

В ЕК отметили, что эта инициатива укрепляет оборонный сектор Евросоюза, «преодолевая разрыв между европейскими лабораториями и неотложными потребностями на передовой», и одновременно оказывает поддержку Киеву.

Ранее Украина решила открыть в Европе центры для экспорта вооружений.

 
