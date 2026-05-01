Под Екатеринбургом четверо детей погибли в ДТП

Четверо несовершеннолетних погибли, еще три человека пострадали в массовом ДТП под Екатеринбургом. Об этом сообщила Госавтоинспекция по региону в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, водитель Renault, двигаясь в сторону Верхней Пышмы с небезопасной скоростью в условиях дождя, не справился с управлением. Он потерял контроль над машиной, совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota. После этого Renault откинуло в грузовой автомобиль MAN с полуприцепом, а затем — в Opel. В результате Renault загорелся.

«Известно, что в автомобиле «Рено» находились пять человек, четверо из которых погибли. По предварительным данным, погибшие являются несовершеннолетними, их личности в настоящий момент устанавливаются полицией», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, еще одна пассажирка 2009 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение.

Мужчина и женщина, которые находились в автомобиле Toyota, доставлены в 36-ю городскую больницу, где им оказывается необходимая помощь.

