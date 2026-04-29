Видео: фура вышла на таран по встречному движению на МКАДе

На МКАДе фура выехала против встречного потока и разворотила внедорожник
В Москве на МКАД Lexus столкнулся с фурой. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости».

«ДТП случилось в Москве, на МКАДе. Как стало известно РЕН ТВ, водитель большегруза растерялся из-за неизвестного маршрута и поехал не туда, куда нужно. В итоге досталось внедорожнику — у него смят бок, у фуры разбилась «морда», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии автомобильные детали разлетелись по проезжей части. По данным канала, на место аварии прибыли медики, которые оказали помощь водителю Lexus.

До этого на севере Москвы перекрыли дорогу из-за сильного пожара с пострадавшими. Возгорание произошло утром 28 апреля на стройке в московском районе Аэропорт. Пожар зафиксировали рядом со станцией МЦД-2 «Красный Балтиец». С нескольких этажей охваченной огнем постройки идет густой черный дым, подчеркнули журналисты.

По данным Telegram-канала SHOT, пламя вспыхнуло на стройке элитного многоэтажного дома. В результате пострадали не менее 10 человек, двое из них находятся без сознания.

Ранее на МКАД перекрыли движение транспорта.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

