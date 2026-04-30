Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщил в Telegram-канале оперштаб республики.

Информация о перекрытии движения появилась в 03:11 по мск. Причина блокировки не раскрывалась. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого движение по Крымскому мосту приостанавливали 15 и 16 апреля. О причинах ограничений тогда также не сообщали.

В Минтрансе напоминают, что при пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, находящиеся в них люди и их вещи. В ведомстве рекомендовали упаковывать багаж компактно, избегать большого количества мелких предметов и быть готовыми открыть все сумки и коробки. Проезд по мосту закрыт для всех типов грузовиков массой от 1,5 тонн, а также для пассажирских фургонов, переоборудованных под коммерческие перевозки.

Ранее выяснилось, почему электрокарам и гибридам запретят проезд по Крымскому мосту.