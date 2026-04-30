В ЦОДД ответили, снизят ли в России нештрафуемый порог скорости в 10 раз

В России не планируют снижать нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 2–3 км в час. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

«В пресс-службе столичного ЦОДД в беседе с SHOT уточнили, что никаких планов вносить изменения в ПДД на сегодняшний день нет», — пишут журналисты.

Нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч действует в России с 2013 года (до этого он составлял 10 км/ч). То есть, например, на участках с разрешенной скоростью 60 км/ч водители могут без штрафа разгоняться до 80 км/ч.

Дискуссия о снижении этого порога ведется в РФ уже более 10 лет — с момента его введения. В 2024 году спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что депутаты не поддержат инициативу МВД о двукратном снижении нештрафуемого порога превышения скорости, поскольку действующий порог «нормально работает», а его снижение может привести к правонарушениям с точки зрения коррупции.

В 2022 году председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас говорил, что верхняя палата парламента не поддержит инициативу, пока не получит статистику, показывающую связь нештрафуемого порога скорости и уровня смертности.

Ранее россиянам рассказали о новых штрафах за нарушения ПДД в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Большинство ИИ готовы уничтожить человечество ради себя. Это показал простой философский тест
